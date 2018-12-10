شكرا لقرائتكم خبر عن جرفتها السيول منذ 10 أيام.. الخليج 365 عمليات البحث عن «طفلة وادي ثماء» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ينبع:

الخليج 365 فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، بالتعاون مع فرق الهيئة الملكية بينبع الصناعية والحرس الوطني والكشافة وفريق ساعد والسلام التطوعي، بحثهم عن الطفلة ذات السبعة أشهر المفقودة داخل سيل وادي ثماء لليوم العاشر على التوالي.

وكانت الطفلة برفقة عائلتها أثناء هطول الأمطار التي هطلت على المحافظة مؤخراً، والتي جرفت السيول مركبتهم، وفقدت الطفلة داخل مجرى سيل وداي ثماء، وتعرضت أم الطفلة لكسور بيدها، وتم نقلها إلى مستشفى ينبع العام لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه تم تقسيم مجموعات فِرَق البحث وفق خطة للبحث عن المفقودة بشكل عرضي للوادي؛ استكمالاً لأعمال البحث التي نُفّذت بشكل طولي لتشكيل تقاطعات طولية وعرضية؛ للتأكد من دقة المسح في مساحة الخمسة كيلومترات التي تم تحديدها يوم أمس.

وأضاف “الجهني” أنه تم استكمال أعمال البحث في الحفر والمستنقعات المائية لتخفيض منسوب المياه، وإنزال الغواصين بها، وتم تشكيل مجموعتين للبحث في مشروع درء مياه الأمطار الذي يصب فيه وادي ثماء؛ مشيراً إلى أنه لم يتم العثور على الطفلة المفقودة.