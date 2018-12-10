شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق 17 بوابة لمجمع شركات صناعية شهيرة بسبب «إزعاج السكان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

أغلقت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 17 بوابة لمجمع شركات صناعية شهيرة بحي الكوثر شرق المحافظة.

وتشكل البوابات مدخلاً رئيساً لمركبات النقل لتلك الشركات تسببت في مضايقة السكان في أحياء الريان والكوثر والحمدانية بشمال شرق محافظة جدة، كما تسببت في إتلاف الطبقة الأسفلتية للشارع من الجهة الشمالية للمجمع، والذي يعد المدخل الرئيس لسكان الأحياء المقابلة.

وجاء الإغلاق وفقاً لتوجيهات أمين جدة صالح بن علي التركي بعد إنذارات سابقة وجّهتها الأمانة للشركات تضمنت إلزامها بإصلاح الشارع المتضرر وضرورة تحويل مسار دخول النقليات للمجمع من الجهة الجنوبية.

وتم أخذ تعهدات على عدد من المنشآت القائمة في الموقع لمعالجة الملاحظات وإنفاذ التوجيهات للمصلحة العامة.