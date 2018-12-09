إصابة 6 إسرائيليين في عملية إطلاق نار غرب رام الله

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رام الله — سبوتنيك. وبحسب الإعلام العبري فإن ستة مستوطنين أصيبوا جراء عملية إطلاق النار بينهم سيدة وصفت إصابتها بالخطير.
© REUTERS / Ronen Zvulun
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال اليوم الأحد، إنه لا يريد اندلاع مواجهات في الضفة وغزة، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الإسرائيلي بعملية "درع الشمال" ضد حزب الله على الحدود الشمالية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن صحيفة عبرية أن نتنياهو أوضح خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، أن إسرائيل لا تريد اشتعال الجبهة الفلسطينية في هذا الوقت، في ظل عمل إسرائيل ضد "حزب الله"، وضد إيران.
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