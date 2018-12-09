متظاهر فرنسي: يعيش بشار الأسد.. تحيا سوريا وروسيا (فيديو)

وتابع المتظاهر الفرنسي قائلا: نريد أن يخرج الإرهابيون من سوريا، وكل واحد منهم يجب أن يعود لبلده. فيما ظهر الشاب الفرنسي في فيديو آخر وهو يقول تحيا سوريا، تحيا روسيا. وكانت حركة "السترات الصفراء" قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.

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