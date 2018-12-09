وزير الداخلية التركي يلتقي أمين عام الأمم المتحدة في مراكش

مراكش / الخليج 365

التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة مراكش المغربية.

ويأتي لقاء صويلو مع غوتيرش على هامش مشاركتهما في المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة، الذي يعقد يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة مراكش المغربية.

ونقل الوزير التركي لغوتيريش تحية الرئيس رجب طيب أردوغان خلال لقاءهما.

كما عقد صويلو لقاءً مع المدير العام للمنظمة الدوليّة للهجرة أنطونيو فيتورينو، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر.