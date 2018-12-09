إصابة 6 إسرائيليين في إطلاق نار وسط الضفة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
أصيب 6 إسرائيليين في إطلاق نار، مساء الأحد، قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حسب الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن 6 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار من مركبة مسرعة، وصفت جروح أحدهم بـ"الخطيرة" واثنين بالمتوسطة، و3 آخرين بـ"الطفيفة".
وقالت إن قوات الجيش والشرطة تجري عملية تفتيش واسعة للقبض على منفذي الهجوم.
وفي وقت سابق، تحدتث الشرطةعن إصابة شخصين قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.
من جانبها، أكدت "نجمة داوود الحمراء" (مؤسسة إسعاف حكومية) نقل 6 مصابين إلى مستشفى "تشعاريه تصيدق" في مدينة القدس.
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