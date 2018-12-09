شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن – قبل قليل-، بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الثالثة عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج،⁩ وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الاثنين.

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .