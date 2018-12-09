عملية فدائية جديدة في رام الله وإصابة مستوطنين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد، إصابة مستوطنين في عميلة إطلاق نار قرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضحت أن إحدى الإصابتين خطيرة، في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عوفرا برام الله.

وأشار الاحتلال إلى أن سيارة مسرعة أطلقت النار صوب مستوطنين ولم تتمكن قوات الاحتلال من الإمساك بها.

دهس فلسطيني

وفي وقت سابق اليوم، أقدم مستوطن إسرائيلي، على دهس عاملٍ فلسطيني على مدخل بلدة نعلين غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصادر إن مستوطنًا يقود حافلة بسرعة كبيرة أقدم على دهس المواطن يوسف علي نافع (57 عامًا) من بلدة نعلين، أثناء عودته من العمل على المدخل الشرقي الرئيس للبلدة، بحسب وكالة صفا الفلسطينية.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل نافع للعلاج في مستشفيات الداخل الفلسطيني المحتل، ووصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة.