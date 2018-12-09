دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا التقط أجمل الصور مع كاميرا Honor 8X المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

متى كانت آخر مرة التقطت فيها صورًا مع أصدقائك؛ سواء كانت عادية أو سيلفي، وكنت راضيًا عن جودتها؟ .. لو فكرت كثيرًا في إجابة هذا السؤال، عليك إذن أن تسارع بشراء هاتف Honor 8X الجديد المدهش، لأنك لن تقلق بخصوص هذا الموضوع ثانية.

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فالهاتف الذكي الجديد الذي أطلقته مؤخرًا علامة هونر الشهيرة، يأتي بمواصفات رائعة، يحتاج لها كل محبي التصوير والتقاط صور السيلفي.

حيث يحمل Honor 8X كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 20+2 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة f/1.8، وأخرى أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.0، وكلاهما تم تزويدهما بتقنية "الذكاء الاصطناعي" التي تتفوق فيها هونر، والتي تم تصميمها للتعرف على أكثر من 500 سيناريو في 22 فئة مختلفة.

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فالكاميرا الخلفية في Honor 8X قادرة على تمييز أدق التفاصيل الموجودة في الأشخاص أو الأشياء التي يتم تصويرها، مما يعني أن الصور ستكون متطابقة تمامًا مع ما تم تصويره.

كما أن الكاميرا الخلفية التي تُستخدم غالبًا في السيلفي، يمكنها التعرف بسهولة على كل تفاصيل الوجه، وبالتالي لن تكون صور السيلفي باهتة أو ضعيفة الجودة، بل شديدة الوضوح وكاملة التفاصيل.

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لذا، فالمرة القادمة التي تسافر فيها مع أصدقائك، احرص على أن يكون هاتف Honor 8X معكم، فالصور الرائعة التي ستلتقطها به، ستكون أجمل ذكرى للأوقات الرائعة التي قضيتها برفقة أصدقائك.

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