دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي Honor 8X: تجربة سينمائية تستمتع بها في حلّك وترحالك

كم مرة حاولت فيها الذهاب إلى السينما، ولكنك لم تتمكن من ذلك، لسبب أو لآخر؟.. مع هاتف Honor 8X الجديد، لن تكون مشاهدة أفلامك المفضلة مشكلة بعد الآن، بل ستستمتع بها؛ سواء وأنت مسترخي على الأريكة أو الفراش في منزلك، أو حتى في وسائل المواصلات، التي تنقلك إلى مكان عملك أو دراستك.

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فشركة هونر الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، قامت مؤخرًا بإطلاق هاتفها الجديد Honor 8X، حيث قدمت فيه العديد من المزايا الرائعة، التي تجعله الخيار المناسب لعشاق الأفلام.

فمع شاشة عرض كاملة FHD+ حجمها 6.5 بوصة، وتصل دقتها إلى 2340 × 1080 بيكسل، بكثافة 396 بيكسل لكل بوصة،

بالإضافة إلى الصوت شديد النقاء الذي يتميز به هاتف Honor 8X، ستشعر وكأنك تشاهد الأفلام كما لو كانت تُعرض على شاشة السينما بالضبط.

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ويأتي Honor 8X بمساحة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت، وهو ما سيجعلك قادرًا على تحميل الكثير من الأفلام ذات الجودة الفائقة، ومشاهدتها أينما كنت، ووقتما أردت، دون أن تشغل بالك ما إذا كانت يوجد مشاكل بشبكة الإنترنت أم لا.

كما أن الهاتف يحتوي على بطارية قوية سعتها 3750 ميللي أمبير، مما يعني أنك ستستمتع بمشاهدة فيلمك المفضل بأكمله، وأنت تتناول الفشار اللذيذ، خلال جلسة واحدة، دون أن يزعجك أن الهاتف بحاجة إلى إعادة الشحن.

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