شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي اليوم الأحد. وأضافت الوكالة "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي" جنوب العاصمة.

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