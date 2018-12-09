شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية يصدر 153 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر تحالف دعم الشرعية اليمنية 17 تصريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، بحسب العربية.

كما أصدر 11 تصريحا جويا، و 10 تصاريح برية، و 115 تصريح لحماية القوافل، بإجمالي 153 تصريح، خلال 72 ساعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن للموانىء لتفريغ حمولتها، وقوات التحالف تجدد التصاريح، ومدة الانتظار 32 يوم.