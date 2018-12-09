شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية يصدر 153 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر تحالف دعم الشرعية اليمنية 17 تصريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، بحسب العربية.
كما أصدر 11 تصريحا جويا، و 10 تصاريح برية، و 115 تصريح لحماية القوافل، بإجمالي 153 تصريح، خلال 72 ساعة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن للموانىء لتفريغ حمولتها، وقوات التحالف تجدد التصاريح، ومدة الانتظار 32 يوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية يصدر 153 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .