شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ملكا السعودية والبحرين يؤديان رقصة "العرضة" فى افتتاح حى الطريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، حى الطريف التراثى، فى الدرعية، وفى إطار احتفالات افتتاح الحى التراثى، شارك الملك سلمان، فى رقصة العرضة التراثية بالسيف، وشاركه أداء الرقصة بالسيف، الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، وذلك فى ظل حضور قادة ومسئولى دول مجلس التعاون الخليجى المتواجدين فى العاصمة الرياض، للمشاركة فى القمَّة الخليجية الـ39 التى اختتمت أعمالها، اليوم الأحد.

وأشارت تقارير وسائل إعلام سعودية، إلى أن الحى سيفتح أمام الزوار بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير، وكان الحى مقرًا للدولة السعودية الأولى التى قامت قبل نحو 300 عام، ويحمل حى الطريف، الذى أسس فى القرن الخامس عشر المیلادى، آثار الأسلوب المعمارى النجدى الذى يتفرد به وسط شبه الجزيرة العربیة، وتضمن مشروع تطويره تنفیذ شبكات المرافق العامة والبنى التحتیة، والترمیم الأثرى للمبانى المهمة وتأهيلها لإبقائها معالم معمارية.

وتضمن المشروع إنشاء 5 متاحف فى عدد من القصور التاريخیة بالحى، تحكى تاريخ الدولة السعودية الأولى، تشمل كلًّا من: متحف الدرعیة، ومتحف الحیاة الاجتماعیة، والمتحف الحربى، ومتحف الخیل العربیة، ومتحف التجارة والمال، إلى جانب مركز العمارة وطرق البناء التراثیة، فيما تم توظیف الأطلال الخارجیة لقصر سلوى لعروض الصوت والضوء والوسائط المتعددة، حیث ستستخدم جدران القصر كشاشات لعرض دراما بصرية قصصیة تحكى قصة الدولة السعودية الأولى، كما يجرى ترمیم جامع الإمام محمد بن سعود فى الحى، وإعادة استخدامه كمصلى ضمن أبعاده الأصلیة.