انتخابات من ناااار.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ اقترب العد التنازلي لانتخابات اتحاد الخرطوم .

@ تجمع امدرمان الاكثر تنظيماً سمي اسامه عبد السلام للسكرتاريه والفاضل عوض للاستثمار .

@ بحري قدمت الكيماوي للنائب الاول وماجد راس لامانه المال .

@ ماجد راس رفض تقديم طعن في منافسه حسام دلدوم في اشاره لثقته في موقفه .

@ دلدوم ترأس نادي الشعبيه (2017 ، 2014) ورغم ذلك فشل في نيل ثقة ناديه الذي يدعم ماجد راس .

@ لو كنت مكان دلدوم لما تورطت في معركه خاسره .

@ تلك المقاعد الاربعه باتت محسومه فضلاً عن الرئاسه التي حسمتها منطقة الخرطوم لهاشم خلف الله .

@ فوزي سليمان الاحق بمنصب ممثل اندية الدرجه الاولي عن منطقة الخرطوم .

@ فوزي عفيف اللسان ، طاهر اليد لم يسبق ان امتدت يده للمال العام او لهف فلوس الكراسي .

@ اشرف عدوي المحسوب على الخرطوم ترشح لموقع الاستثمار المخصص لامدرمان !!

@ عدوي قانوني ومكانه اللجنه القانونيه ومطاردته للاستثمار يثير حوله الشبهات .

@ موظف بنك من نادي الامتداد اظن ان اسمه (جاد الله) ترشح للشئون القانونيه !!

@ قانوني يترشح للاستثمار ومصرفي يطار كرسي اللجنه القانونيه !!

الفوضي تضرب انتخابات الخرطوم !!

@ ابو القاسم العوض بلغ من السن عتياً وعليه اتاحه الفرصه للشباب لاسيما وانه لم ينجز اي شي لثالثة بحري طوال سنواته التي احتكر فيها المنصب .

@ من هو كمال الصادق الذي ترشح في مواجهة اسامه عبد السلام !!

@ ماذا يعرف عن السكرتاريه بل ماذا يعرف عن اتحاد الخرطوم !!

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