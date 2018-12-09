حذاري من الجزائري !!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[ ظروف اسرية قاهرة ابعدتني عن الكتابة طوال الاسبوع الماضي وحرمتني من متابعة مباراة المريخ امام (فايبرس) اليوغندي لكن الاحداث التي شهدها النادي الاحمر عقب الوداع الافريقي للزعيم استفذتني لاعلق عليها الا ان المواجهة التي تنتظر الزعيم مساء الغد امام الفريق الجزائري تدفعني لتأجيل تناول الشان الاداري لما بعد عبور المريخ لدور الثمانية من البطولة العربية.

[معركة الغد التي يخوضها المريخ خارج ملعبه أمام اتحاد العاصمة الجزائري في اياب دور الـ(16) من البطولة العربية (كأس زايد) يجب ان تكون شغلنا الشاغل حتي لا نشتت تفكير اللاعبين والجهاز الفني وبعد أن يتأهل عشقنا الاحمر لدور القادم من البطولة فاننا سنعود بالحديث لنعلق علي الاحداث المريخية الساخنة التي أعادت انتاج أزمة الموسم الماضي بخروج الفريق من البطولة الافريقية من دورها التمهيدي.

[لن نطالب المعارضين لمجلس الادارة بالتوقف عن اشعال الحرب ضد من يديرون النادي لأنهم رفضوا التهدئة في الوقت الذي كان الفريق يستعد فيه لمباراته أمام الفريق اليوغندي ولن نستجديهم ليتوقفوا عن بث سمومهم لمن يقرأون لهم لان هؤلاء يعملون من أجل تحقيق مصالح شخصية لا علاقة للكيان بها.

[المريخ الذي يقاتل مساء الغد بعيدا عن ملعبه وجمهوره الوفي يجب ان ندعمه بالدعاء له ليحقق النتيجة التي تعبر به لدور الثمانية من البطولة العربية بعد ان تسببت خلافات ابناءه في وداعه للبطولة الافريقية من دورها التمهدي رغم افضليته.

[ونحمد الله أن مباراة الغد تقام بعيدا عن أسوار القلعة الحمراء حتي لا يطعن رفاق “منجد” بسكين صدئة من اشخاص كنا نحسبهم يعشقون الاحمر ويدافعون عنه بالمقل والارواح حتي تكشفت حقائقهم بسقوط الاقنعة عن وجوههم (القبيحة)!

[المريخ الذي نجح في اذلال اتحاد العاصمة الجزائري بام درمان برباعية سجلت في شوط اللعب الاول نثق في تكرار السيناريو مساء الغد لو تعامل اللاعبون مع المباراة بشئ من الاهمية وتناسوا رباعية ام درمان.

[لا نقول ان مهمة اللاعبين وجهازهم الفني ستكون سهلة خاصة وأن الفريق الجزائري يرغب في مصالحة جماهيري من خلال معادلة النتيجة ومن ثم التفوق حتي يصعد للدور القادم من البطولة علي حساب المريخ.

[نثق في التونسي “الزلفاني” وفي كتيبته التي يجب تسليحها بالعزيمة والاصرار وحب الشعار حتي يواصل الزعيم مسيرته نحو حصد اللقب العربي.

[نريد من رفاق “منجد” ان يضاعفوا من جهدهم داخل المستطيل الاخضر حتي لا يمنحوا خصمهم فرصة تسيّد الملعب والسيطرة علي الكرة.

[المريخ بحاجة لتحقيق النتيجة التي تعبر به الي دور الثمانية من البطولة العربية.

[حذاري من الجزائري.

[سنعود بعد المباراة للحديث عن هؤلاء الذين يعشقون الخلافات.