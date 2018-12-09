فارس البقعة يتأهب لترويض أسود الجبال.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لابد ان يسعى الجهاز الفني الازرق الاستفادة من مباراة هلال كادوقلي ضمن مواجهات المجموعة الثانية لمنافسة الدوري الممتاز المقامة في هذا المساء بملعب الجوهرة الزرقاء .. قبل التوجه الي تونس وملاقاة الافريقي في ذهاب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا .. والمطلوب منه ايضا مسح الصورة التي ظهر بها في آخر لقاء دوري على ارضه امام اهلي شندي .. وفقدان الازرق لنقطتين غاليتين.

• كما لابد ان نشكر ادارة هلال كادوقلي على الموافقة بآداء اللقاء في ام درمان بدلاً من ملعب مرتا في معقله في جنوب كردفان حسب ما جاء في برمجة المنافسة .. وذلك لمراعاة مشاركة الهلال الافريقية ولتفادي الارهاق .. خاصة وان الازرق يتأهب بعد ساعات التوجه الي (الخضراء).

• طالبنا من قبل الدفع بذات العناصر التي ستخوض لقاء الجيش الزنزباري في لقاء العودة من المرحلة التمهيدية .. إلا ان التونسي الذي يقود الدفة الفنية للفرقة الزرقاء ضرب بالمقترح عرض الحائط .. واشرك عدد من الاسماء التي كانت بعيدة عن اللقب الفترة الماضية .. وحدث ما حدث في لقاء نمور دار جعل.

• ندري تماما لكل شيخ طريقته في ادارة اللعب .. لكن من البديهي الدفع بالتشكيلة الاساسية التي ستخوض لقاء الرد .. ويبدو ان الزعفوري رأي ان يمنح الفرصة لبقية اللاعبين من اجل البقاء في قمة الجاهزية .. ولقاء الافريقي يختلف عن مباراة الزنزباري .. والمطلوب تجهيز العناصر الاساسية بالصورة المطلوبة .. حتي يحل الهلال في تونس وهو اكثر جاهزية.

• اللقاء الافريقي يجيء امام خصم شرس .. يقوده مدرب شاطر ويملك مجموعة من اللاعبين المميزين .. لذلك يجب منح لقاء الذهاب في تونس اهمية اكبر .. لتحقيق نتيجة ايجابية .. من اجل آداء جولة الرد بأدرمان والازرق في حال افضل.

• نحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• لما كنت معاهو كنت حبيب قساهو

• أبا ما ياباهو وأرضى حسب رضاهو

• الفـرح ما أعرفو إلا أكون معاهو

• كل شي إتعودتو إلا عدم لقاهو