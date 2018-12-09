شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أيدت محكمة (الاستئناف) بحري وشرق النيل، العقوبة الصادرة في حق شيخ يعالج بالقرآن، بإغلاق مركزه للتداوي بالرقية الشرعية وتغريمه (20) ألف جنيه وجلده (40) جلدة، وذلك بعد إدانته بممارسة الأفعال الفاضحة بالمركز الذي يديره للعلاج بالرقية الشرعية، حيث يوهم ضحاياه من السيدات بوجود “جن عاشق”.

وبحسب قضية الاتهام، فإن سيدة أبلغت قسم الشرطة وذكرت أنها أثناء تداويها في أحد مراكز الرقية الشرعية بمحلية شرق النيل، قام المتهم وهو شيخ الخلوة، بالاعتداء عليها، وأنها أطلقت أصوات استغاثة بالموجودين داخل المركز، بيد أنهم كانوا يعتقدون أن صراخها ناجم عن سماع القرآن، فاعتقد الموجودون أن الجن يخرج منها، وأنها تمكنت من الإفلات منه وإبلاغ الشرطة التي أوقفته رهن التحقيق بالأعمال الفاضحة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجلد والغرامة لـ” شيخ رقية شرعية ” بعد ضبطه يمارس الافعال الفاضحة…. على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .