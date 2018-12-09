الدولار يرتفع بصورة جنونية ويسجّل رقم قياسي مقابل الجنيه للتعامل بالشيكات الفورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأحد مع إفتتاح تعاملات الأسواق، مقارنة مع سعر يوم الخميس في تعاملات السوق الحرة وذلك للتعامل بالشيكات حيث سجل رقماً قياسياً وأصبح الفرق 10 جنيهات من البيع بالنقد، وباتت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية.

يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 68.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 66.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.09 جنيه.