قنوات أبو ظبي تنقل مباراة المريخ واتحاد العاصمة

شهاب محمد - الخرطوم - البطولة العربية الخليج 365 : تحدد لمباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائر في إياب دور الـ(16) من كأس زايد الساعة السابعة من مساء غدٍ الإثنين السادسة بتوقيت الجزائر وستقوم قنوات أبوظبي الرياضية بنقل المواجهة على الهواء مباشرة ويسبق نقل المباراة استديو تحليلي يناقش استعدادات الفريقين وجاهزيتهما للمباراة.

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