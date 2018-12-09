جمال الوالي يتحدث عن أنباء عودته لرئاسة المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - جمال

الخليج 365 :

نفى جمال محمد عبدالله الوالي، رئيس نادي المريخ السابق، أي اتجاه له للعودة للعمل الإداري للمريخ الآن، وقال إنه سيظل جندياً من جنود المريخ يعمل من الخارج ويدعم المريخ متى ما طلب منه، وكانت بعض الأبناء قد أشارت إلى أن جمال الوالي .

سيعود لقيادة المريخ بشرط أن يذهب هذا المجلس بطريقة هادئة بل أن بعض الأنباء قالت إن اجتماعاً قد تم الجمعة، بمنزل جمال الوالي، بحضور محمد الشيخ مدني وعصام الحاج، أدى إلى إقناع الوالي بالعودة .