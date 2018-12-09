مصدر: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إسرائيلية قرب مطار دمشق الدولي

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يتم استخدام منظومات "إس 300" خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي "الفاشل على الأراضي السورية". وأشار المصدر إلى أنه لم يتم تحديد الأهداف التي حاول الطيران الإسرائيلي استهدافها في سوريا، نظرا لإسقاط جميع الصواريخ التي تم إطلاقها من الأجواء اللبنانية. وعلى ذات الصعيد، نفى مصدر أمني آخر لوكالة "سبوتنيك"، قيام المقاتلات الإسرائيلية باختراق الأجواء السورية.

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