مركز المصالحة: مقتل جندي سوري وإصابة آخر نتيجة قصف المسلحين في اللاذقية

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وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي برصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية في محافظة دير الزور. وبشكل عام تم تنفيذ 2010 عمليات ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3158.7 طن.
وتم العفو عن 15528 شخصا، منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني حتى أمس السبت، في إطار تحقيق مرسوم رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد من 9 نوفمبر 2017 بشأن العفو.
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