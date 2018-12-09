ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، التقطت قبيل المأدبة، الصور التذكارية للقادة المتواجدين. وافتتح الملك سلمان أعمال القمة الخليجية 39، مؤكدا أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للمواطن الخليجي. وأعرب الملك سلمان عن ثقته بأن جميع الدول الأعضاء حريصة على الحفاظ على هذا الكيان.

شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش قمة التعاون الخليجي... هكذا كرم الملك سلمان ضيوفه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .