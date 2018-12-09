نصائح للعناية بالبشرة وتجديدها

في حين أن منتجات التجميل الصيفية تحتوي على مكونات خفيفة على البشرة، فإن منتجات التجميل الشتوية ستكون أكثر ثراءً مع تأثير طويل الأمد. لذلك، قد يظل نظام العناية بالبشرة كما هو، في حين تختلف المنتجات التي تستخدمينها.
ويقترح الخبراء في «هيمالايا أعشاب» بإدخال منتجات خاصة بالشتاء إلى نظام العناية ببشرتك في الموسم الجديد.
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