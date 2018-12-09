نصائح للعناية بالبشرة وتجديدها

على عكس الصيف، عندما تكون مستويات الرطوبة عالية تؤدي إلى التّعرق والإفراط في إنتاج الزيوت الطبيعية للبشرة، فإن مستويات الرطوبة المنخفضة والرياح الجافة في فصل الشتاء تسحب كل الرطوبة الطبيعية من بشرتك، ما يجعلها جافة وأكثر عرضة للتلف.

لذا، فقد حان الوقت لمقايضة منتجات التجميل الصيفية الخاصة بك إلى تلك الأكثر ملاءمة لفصل الشتاء،

في حين أن منتجات التجميل الصيفية تحتوي على مكونات خفيفة على البشرة، فإن منتجات التجميل الشتوية ستكون أكثر ثراءً مع تأثير طويل الأمد. لذلك، قد يظل نظام العناية بالبشرة كما هو، في حين تختلف المنتجات التي تستخدمينها.

ويقترح الخبراء في «هيمالايا أعشاب» بإدخال منتجات خاصة بالشتاء إلى نظام العناية ببشرتك في الموسم الجديد.