دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأجيل الحكم على 292 متهما بمحاولة اغتيال السيسي

قررت المحكمة العسكرية المصرية تأجيل حكمها على 292 متهما بقضية محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف في القضية 148 لجلسة 20 ديسمبر الجاري.

ونسبت النيابة المصرية للمتهمين، اغتيال 3 قضاة في العريش بميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم اتهامات رصد واستهداف الكتيبة 101 شمالي سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة على طريق مطار العريش، واستهداف عربات الجيش والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف قسم ثالث العريش بسيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء في العريش، ونهب ما فيهما من منقولات.

المصدر: وكالات