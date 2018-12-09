ماذا قالت منُتحرة المترو قبل القاء نفسها أمام القطار؟

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كتب- فتحي سليمان:

توصلت تحريات مباحث مصر القديمة، بالتنسيق مع شرطة المترو، إلى هوية المرأة التي ألقت بنفسها أمام المترو في محطة دار السلام، ظهر الأحد، إذ تبين أنها تدعى "عواطف.ا"، 25 سنة، متزوجة من تاجر.

وبينت التحريات، والمعاينة، أن السيدة هاتفت والدة زوجها قبل أن تُلقي بنفسها أمام القطار رقم 213 في اتجاه المرج، وأخبرتها أنها سوف تنتحر هربًا من معاملة زوجها السيئة، "انا زهقت منكم والله لموت نفسي".

وأشارت التحريات، أن المرأة المنُتحرة تبلغ متزوجة من "سيد.ع"، تاجر منذ 7 سنوات، وتُقيم بمنطقة دار السلام.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إنه أثناء دخول القطار رقم 213 محطة مترو دار السلام، في اتجاه المرج، فوجئ قائد القطار بأحد السيدات تلقى نفسها أمام القطار مما أدى إلى دهسها ومصرعها على الفور.

انتشل رجال الإسعاف، وقوات الشرطة جثة الفتاة، وتحرر محضر بالواقعة، وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.