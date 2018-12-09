دبي - بواسطة محمد فارس © ظاهرة فلكية مثيرة تشهدها الأرض الشهر الجاري ظاهرة فلكية مثيرة تشهدها الأرض الشهر الجاري

(مصراوي):

قال علماء إن الأرض ستشهد ظاهرة فلكية مثيرة قبل نهاية العام الحالي، إذ يُتوقع أن يقترب من كوكبنا أكثر المذنبات لمعانًا.

ووفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، فإن المذنب الذي أطلق عليه "كريستماس"، بالنظر إلى تزامنه مع أعياد الميلاد، سيمر بأقرب مكان له من الأرض في 16 من ديسمبر الجاري.

وذكر موقع "جيك" أن المذنب اللامع الذي ينتمي إلى مجموعة مذنبات كوكب المشترى، سيصل إلى أقرب موقع له من الأرض خلال أربعة قرون.

وبوسع عشاق ظواهر الفلك أن يروا المذنب طيلة الشهر الجاري وليس فقط في الـ 16 من ديسمبر الجاري، لكن شريطة استخدام التلسكوب أو المنظار.

ويتكون المذنب من مواد صخرية توجد عادة بالقرب من كوكب الأرض، وتتكون معظم المذنبات من الجليد وغيره من المركبات المجمدة التي تتشكل في أقاصي النظام الشمسي المتجمدة.

ويدور الجدل منذ فترة طويلة بين العلماء بشأن الظروف التي أحاطت بنشأة الحياة على الأرض قبل مليارات السنين ومنها فرضية تحطم مذنبات وكويكبات تحمل جزئيات عضوية في المحيطات في فترات مبكرة من التاريخ.​