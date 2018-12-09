الكشف عن تفاصيل اللقاء الأول بين الحوثيين والسعودية

وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد "نحن نتفاوض مع الأمم المتحدة وليس وفد الرياض".

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وأوضح "فيما عدا ملف الأسرة والذي اجتمعت فيه لجنة من الطرفين، كون هذا الملف دخلت فيه السعودية بشكل مباشر وتم التفاوض معها بالمراسلات من صنعاء إلى الرياض من قبل".

وتابع المصدر، "الذي تفاوض معنا في ملف الأسرى بالسويد يمثل تحالف العدوان وبهذه الصفة استطاع أن ينجز هذا الملف بيننا وبين السعوديين".

وأتم المصدر "هناك أصرار وتعامل جدي من الأمم المتحدة ومبعوثها ومساعديه لإنجاز شيء في هذه المرحلة وفي تلك الجولة".