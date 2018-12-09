بحضور قادة مجلس التعاون... الملك سلمان يرقص (فيديو)

وأدى الملك سلمان رقصة "العرضة" السعودية متوشحا بعلم المملكة قبل أن يقوم بتقبيله.

ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، ورصدت الدولة له أكثر من 394,000,000 ريال "الدولار يساوى 3.75 ريال" وبدأ العمل به في 2011.

واحتلت الدرعية مكانة الصدارة كأحد الرموز الوطنية التاريخية وأصبحت الأقوى بين بلاد نجد.

والمعروف أن حي الطريف من أهم المواقع التاريخية في المملكة، كونه الحي الأول لعاصمة الدولة السعودية الأولى، وتأسس في القرن الخامس عشر الميلادي، وبني على الأسلوب المعماري النجدي المتميز.