عضو وفد صنعاء لمشاورات السويد: حققنا تقدم كبير والأمم المتحدة تصر على هذا الأمر

وأضاف عضو لجنة المشاورات، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد 9 ديسمبر / كانون الأول الجاري، إن مشاورات اليوم كانت إيجابية وكان هناك تقدم كبير في ملف الأسرى مع الأمم المتحدة والطرف الآخر فيما يختص بآليات التنفيذ والخطوات، وهي شبه مكتملة.

© REUTERS / TT NEWS AGENCY

وعن وضع مطار صنعاء، قال المغلس: "ننتظر أن تقدم الأمم المتحدة رأيها، غد الاثنين، وما ستتوصل إليه، وفيما يختص بالتهدئة في تعز توصلنا إلى أفكار جيدة ويمكن أن تكون أساس للتقدم في الملف ورفع المعاناة عن أبناء تعز، التي انتظروها كثيرا".

وأشار المغلس إلى أن ماتم الاتفاق عليه بشأن ملف الأسرى ينقسم إلى جزأين، أولهما عملية التبادل للأسرى (الكل بالكل)، والمرحلة الثانية هو الآلية التنفيذية لهذا الاتفاق مثل تبادل الكشوفات وانتشال الجثامين والفرق على الأرض.

وأضاف:"كل هذه الخطوات تم الاتفاق عليها اليوم وننتظر من وفد الرياض أن يقدم الكشوفات يوم غدا الاثنين، ثم ننتقل إلى الجزئية الأخرى وهي تنقية الكشوفات من الطرفين وعمليات الكشف عن المختفين".

وحول قدرة وفد الرياض على اتخاذ قرارات قال المغلس، إلتقينا اليوم سفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وأكدوا لنا أنهم ضغطوا على وفد الرياض لمناقشة تلك الملفات بجدية، مؤكدا أن المجتمع الدولي موجود والأمم المتحدة لا تراهن على وفد الرياض المشارك، لكنها تراهن على ضغطها وضغط المجتمع الدولي على أطراف التحالف مثل السعودية والإمارات، مضيفا: "في اعتقادي أن هناك تواصل بين الأمم المتحدة وتلك الأطراف وإن كان بطريقة غير مباشرة".