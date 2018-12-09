الصحة تشدد على الالتزام بالاشتراطات الصحية في المختبرات.. وتتوعد المخالفين بالسجن والغرامة

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في المختبرات الصحية، محذرةً من أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة ٦ أشهر وغرامة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال.

وأشارت وزارة الصحة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن المخالفات تتمثل فيما يلي:

قصور في تطبيق مكافحة العدوى والنفايات الطبية.

عدم وجود ترخيص للممارس أو المؤسسة / منته.

عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر.

تجاوز اختصاص نشاط المختبر.

عدم تطبيق إجراءات العمل الصحيحة داخل المختبر.