5 ديسمبر 2018 صحة ينبع ولعتها

صحيفة الخليج الإلكترونية

أصداء مدوية في محافظة ينبع على نجاح المبادرات المجتمعية التي قام بها فريق التطوعي بصحة ينبع يوم 5 ديسمبر 2018 في يوم التطوع العالمي بعدد 14 مبادرة صحية #تطوعي_صحة2 ( تكافل)

مشاركات مجتمعية في أماكن سياحية مختلفة أماكن تجارية مراكز صحية مدارس بنين وبنات في كل مكان تجد صحة ينبع حاضرة.

مبادرات صحة ينبع “ولعت” صباح ومساء محافظة ينبع بلبهحة والفائدة المنشودة التي رسمها الأستاذ عبدالرحمن بن صلاح الميلبي مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع وأشرف عليها الأستاذ تركي بن عوده الثقفي مع مساعده محمد بن عوض الحمدي برفقة الأستاذ خالد المري مدير المراكز الصحي.

كان هدفها خدمة المجتمع والمشاركة والمسح الصحي وإكتشاف متلازمة الأيض و خدمة ضيوف الرحمن و تغيير نمط الحياه الصحي و الإهتمام بتغذية أفراد المجتمع و الإكتشاف المبكر للأمراض المزمنة و توفير البيئة الصحية السليمة، الدعم النفسي والإجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن والأيتام ومرضى السرطان.

حيث تم تنفيذ أكثر من 14 مبادرة في يوم التطوع العالمي مبادرة “تكافل” مبادرة في مركزنا استشاري مبادرة مجتمع واعي مبادرة أجر وعافيه مبادرة سكر أقل حياة أجمل مبادرة تطعيم الانفلونزا مبادرة علشان كم مددناها مبادرة فليغرسها مبادرة مسعف وغيرها من المبادرات المجتمعية.

المبادرات تم إطلاقها تزامنا مع الحملة التي تنفذها وزارة الصحة على مستوى المملكة بعنوان (تطوعي صحة) تهدف إلى خفض نسبة الوفيات والإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والإكتشاف المبكر للأمراض السرطانية وزيادة نسبة الوقاية من الإصابة بالأمراض الموسمية للحجاج والمعتمرين القادمين من شتى بقاع العالم ونشر الوعي بين سيدات المجتمع لتقليل الإصابة بسرطان الثدي وتهدف أيضا إلى التركيز على زيادة الوعي بالتعليم الصحي والوقاية من الأمراض مما يؤدي إلى انخفاض معدل إنتشار الأمراض والحوادث والذي سيؤثر إيجابا على مستوى الصحة

وقد إشار الميلبي لفريق العمل إلى أنه تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 فقد تبنت “الصحة” تنفيذ حملة #تطوعي_صحة 2 على مستوى جميع منشآتها الصحية بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها من منطلق كون العمل التطوعي ظاهرة حضارية واجتماعية ووسيلة مُثلى إلى التعاون والترابط الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع.

رسم الميلبي و الثقفي أهداف تكمن في ترسيخ قيم الدين الإسلامي وموروث المجتمع السعودي وعرفه القائم على التعاضد والتكافل الاجتماعي. و ترسيخ ثقافة التطوع الصحي وردِ الجميل للوطن. و ربط إدارة المشاركة المجتمعية ومخرجاتها الصحية بالعمل التطوعي. و تعزيز الوعي بالمشاركة المجتمعية النشطة والفاعلة من خلال العمل التطوعي. و تنمية الحس الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين والحد من النزعة الفردية. و تلبية الإحتياجات النفسية والاجتماعية للمتطوع من خلال العمل التطوعيِ كتقدير الذات والثقة والشعور بالرضا وغيرها. و تنمية مهارات المتطوعين الفكرية والفنية والعلمية و مساعدتهم على إبراز مواهبهم و إمكاناتهم و استغلالها في الطرق المثمرة.

“مفاهيم ”

“التطوع الصحي” نشأت فكرة التطوع الصحي بسبب تزايد الإحتياجات الصحية في المجتمع ، وفي ظل الحاجة لوجود نظم وآليات ومحفزات للقطاع الصحي للوصول إلى تفعيل القطاعات المختلفة للمساهمة على تشجيع و تحفيز العمل الخيري بأنواعه في المجال الصحي سواءً من الجمعيات الخيرية أو الدعم للعمل الخيري أو المشاركة التطوعية.

“الرؤيا” تتطلَع #صحة_ينبع إلى تعميق روح العمل التَطوعي الصحي باعتباره قيمة إيجابية لبناء المجتمع والمواطن الصالح ودعامةً بارزة لتنمية المجتمع الصحي.

“الرسالة” يلتزم قسم التطوع الصحي بإدارة المشاركة المجتمعية بصحة ينبع بتوجيه الطاقات الفكرية، والعملية و الفنية، للإسهام في خدمة المجتمع والصحة من خلال برامج وأنشطة هادفة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.