وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري يغادر #الرياض

الخليج - واس غادر معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي الرياض اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عدد من المسؤولين .

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