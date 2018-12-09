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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 5 مخالفات في «المختبرات» تستوجب السجن والغرامة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في المختبرات الصحية، محذرةً من أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة ٦ أشهر وغرامة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال.
وأشارت وزارة الصحة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن المخالفات تتمثل فيما يلي:
قصور في تطبيق مكافحة العدوى والنفايات الطبية.
عدم وجود ترخيص للممارس أو المؤسسة / منته.
عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر.
تجاوز اختصاص نشاط المختبر.
عدم تطبيق إجراءات العمل الصحيحة داخل المختبر.
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