شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القمة الخليجية.. «الجبير» يوجه رسالة مهمة إلى قطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، إن الأشقاء في قطر يعلمون ما هو المطلوب منهم للعودة كعضو فعال في مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أن المواقف التي تبنتها قطر تسيء للمجلس ودوله.

وأضاف الجبير على هامش القمة الخليجية الـ 39، أن مواقف الدول الأربع فيما يتعلق بأزمة قطر معروفة، وهناك مطالب قدمت لقطر، مشيراً إلى أنه من الضروري ألا تؤثر أزمة قطر سلبياً على عمل مجلس التعاون.

وأكد أن قادة مجلس التعاون حريصون على تفعيل دور المجلس ومكانته، الذي لا يزال يلعب دوراً كبيراً في دعم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها دعم الشعب السوري، وكذلك دعم إيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية.

وتطرق الجبير في تصريحاته على هامش القمة الخليجية إلى أزمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، مؤكداً أن المملكة تستكمل التحقيقات بشأن الواقعة، قائلاً: “نحن متفتحون على أي أدلة تملكها أي دولة للمساعدة.. وعلى تركيا أن تقدم لنا المعلومات التي طلبناها لدعم تحقيقاتنا في قضية خاشقجي”.