الممثلة الهندية زارين خان لـ"العين الإخبارية": أرفض تشبيهي بكاترينا كييف

كشفت الممثلة الهندية زارين خان، في حوار خاص مع "العين الإخبارية"، أسرار حياتها بعيدا عن الأضواء، وتفاصيل أزمتها الأخيرة مع مديرة أعمالها، والنجم الذي توّد مشاركته في عملها الجديد.



هل قبولك للأدوار الجريئة إجباري؟

لا يوجد شيء في قاموسي يسمي إجباريا، فأنا دائما أختار ومسؤولة عن اختياراتي والأدوار التي يطلق عليها الجريئة، هي جزء مهم من صناعة السينما، لأنني ممثلة محترفة قادرة على تجسيد كل الشخصيات، الجريء منها والمتحفظ.





لكن البعض ينتقد اختيارك لتلك الأدوار؟

إذا تحدثنا بشكل محترف ونظرنا إلى أفلام هوليوود، سنعرف جيدا أن تلك التعليقات هدّامة دون خلفية فنيّة، وإذا رفضت كل بطلة تلك الأدوار بسبب الخوف من التعليقات السلبية سنلغي السينما الواقعية ونقدم أفلام كارتون فقط.

كيف كانت تجربتك مع النجم سلمان خان؟

سلمان هو من اكتشفني، وأنا مدينة له بكل نجاح وصلت إليه، فهو فنان عظيم ولكنه إنسان أعظم وولاؤه للهند والسينما الهندية مجال للفخر.





ماذا تفاصيل أزمتك الأخيرة مع مديرة أعمالك؟

أبدأ قريبا في إجراءات إقامة دعوى قضائية ضدها؛ لخيانتها الأمانة واعتدائها عليّ بالألفاظ، وكلي ثقة بأن المحكمة ستصدر حكما ضدها؛ لنكرانها الجميل بعد وقوفي جانبها كل تلك السنوات.

هل شعرتِ بالفشل لعدم تحقيق فيلمك "١٩٢١" الإيرادات المرجوة؟

على الإطلاق، الفيلم حقق نجاحا جيدا، لهذا فهو في النهاية يسمى نجاحا، كما أن التجربة كانت أكثر من رائعة، سواء العمل مع مخرج مثل فيكرام بهات، أو أداء شخصية تنتمي لعصر قديم، هذا بالإضافة إلى الأزياء وطريقة الكلام وصدق المشاعر، كنت أتمنى بالفعل أن أولد في تلك الحقبة الزمنية، وفي الحقيقة الفيلم أشبع رغبتي.

كيف ترين المقارنة بينك وبين كاترينا كييف وتشبيهك بها؟

أنا وكاترينا بعيدتان تماما سواء في الشكل أو الشخصية، لذلك أرفض تشبيهي بها؛ لأن لكل منا سحره الخاص، ولكن نظرا لأن كاترينا تجسد أيضا أدوارا جريئة فالمقارنة أمر وارد.

مَن النجم الذي ترغبين في العمل معه قريبا؟

هناك قائمة طويلة من النجوم، والحقيقة أن بوليوود محظوظة بأبنائها، ولكن دعيني أقول إن أكشاي كومار على رأس قائمة هؤلاء النجوم.

بعيدا عن الأضواء كيف تقضين وقت فراغك؟

أعشق الحيوانات؛ لذلك أقضي وقتي بالمنزل مع كلابي الصغيرة وقطتي، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة يوميا والتسوق، فأنا مصابة بداء التسوق.



