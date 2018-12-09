تقرير أمريكي: الصين في طريقها لتكون عاصمة الترفيه في العالم

قال تقرير صادر مؤخرا إن الصين في طريقها لتتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر سوق للترفيه في العالم بحلول عام 2020.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة "إيكوم- AECOM" العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد "شهد سوق الترفيه في الصين ازدهارا واضحا في الآونة الأخيرة، وبلغ عدد زوار المنتزهات الترفيهية في البلاد أكثر من 190 مليون خلال عام 2017، بزيادة 20% عن عام 2016.





وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن الصين لديها في الوقت الحالي أكثر من 2500 منتزه ترفيهي في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تتجاوز الزيارات لتلك المواقع الترفيهية نحو 330 مليون زائر خلال العامين المقبلين، ما يعني تحقيقها لنمو بنسبة 367% مقارنة بعام 2010.





كما توقع تقرير الاتجاهات العالمية لسوق السفر لعام 2017، الصادر عن شركة يورومونيتور إنترناشيونال الاستشارية أن تصل إيرادات سوق الترفيه الصيني إلى 12 مليار يوان (حوالي 1.8 مليار دولار) بحلول عام 2020، وفي هذه المرحلة، ستتجاوز الصين كلا من الولايات المتحدة واليابان، للتتويج بلقب عاصمة الترفيه في العالم.





وبحسب الصحيفة، فمن بين أكثر من 20 مدينة ترفيهية ذات شعبية بالنسبة للسياح الآسيويين، يوجد 13 مدينة في الصين، ومن بين الشركات الكبرى التي استثمرت في المنتزهات داخل الصين "ديزني لاند"، التي أطلقت منتزهها في شنغهاي في يونيو/حزيران عام 2016، ومن المتوقع أن يفتح متنزه "يونيفرسال ستوديوز" أبوابه في بكين بحلول عام 2020.





وتعد ملاهي "يونيفرسال ستوديوز" واحدة من أهم المقاصد السياحية في اليابان، ويبلغ عدد زوارها سنوياً 10 ملايين زائر تقريباً.

كما تستعد المتنزهات الترفيهية الدولية الأخرى مثل متنزه "هالو كيتي" الياباني، و"لوت وورلد" الكوري الجنوبي، لدخول الصين.







وتقع معظم المنتزهات الترفيهية في مناطق متطورة اقتصاديا مثل جنوب وشرق الصين، حيث تستحوذ منطقة شرق الصين على 34% من إجمالي المتنزهات الترفيهية.

بالإضافة إلى ذلك، وجد فريق AECOM أيضا أن العديد من المناطق المركزية الصينية ذات الكثافة السكانية العالية والناتج المحلي الإجمالي القوي، بدأت بالفعل في التخطيط لمشاريع ترفيهية.