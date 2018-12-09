شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: قطر اتخذت موقفا يسيء لمجلس التعاون الخليجي ودوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبيرإن قادة مجلس التعاون حريصون على تفعيل دور هذا المجلس ومكانته، وتابع:"من الضروري ألا تؤثر أزمة قطر سلبيا على عمل مجلس التعاون..والموقف الذى اتخذته الدوحة يسيء إلى المجلس ودوله"، مشدداً على أن المشاكل التي تحصل بين دول الخليج يجب حلها داخل البيت الخليجي.

جاء ذلك فى ختام القمة الخليجية الـ39 أعمالها فى الرياض، وأضاف "الجبير" أن المملكة العربية السعودية تستكمل التحقيقات بشأن مقتل الصحفى جمال خاشقجي، وتابع: "ونحن متفتحون على أي أدلة تملكها أي دولة للمساعدة في تحقيقاتنا..وعلى تركيا أن تقدم لنا المعلومات التي طلبناها لدعم تحقيقاتنا".

وفى سياق آخر أكد عادل الجبير، أن بلاده تدعم رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى في تشكيل حكومة لبنانية ، وتابع: "ونرفض دور إيران التخريبي ودور حزب الله في لبنان".