نحيا ونشوف..!!.. بقلم عبدالمنعم شجرابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× اطقم طبية سعودية واردنية وهندية قدمت الى البلاد في الاشهر الاخيرة وقدمت عمل انساني كامل الانسانية اجرت فيه عمليات جراحية مختلفة نجحت في زراعة الصحة والعافية لعدد من المرضى.. وبالمزيد من الاتصالات والعلاقات تحل علينا المزيد من الفرق الطبية واللهم زد وبارك..!

× يلعب الهلال اليوم بأربعة اقدام.. قدمان طبيعيان للعب وقدم ثالثة امام هلال الجبال والقدم الرابعة امام الافريقي التونسي وهي القدم الاهم فالمباراة قبل ان تكون بروفة جادة للافريقي هي ارضية “وفرشة” لهذا اللقاء يفترض ان يجهز الهلال عبرها نفسه التجهيز “الصاح” ويرتب لها كل الترتيبات المطلوبة.. نعم مباراة الليلة “مبارتان في برنامج واحد” نريد له كسب نقاطها الثلاث والخروج بأفضل نتيجة امام الافريقي ومليون مرحب بالاهلة الخلصاء بالجوهرة الزرقاء..!

× ما قدمه الأمل العطبراوي ورفضه المريخ هو ما قدمه هلال كادوقلي ورحب به الهلال ايما ترحيب.. ولو وافق المريخ على تحويل مباراته الدورية مع الامل ذهاباً باستاده على ان تكون مباراة الاياب بعطبرة مصنع الرجال لكان افيد له وربما كان ذلك طوق نجاة من خسارته امام الاوغندي ومغادرته للبطولة الافريقية من مرحلة الاساس.. وهاهو الهلال يستفيد من الفكرة وهلال كادوقلي يعينه مشكوراً بأداء المباراة الاولى بالجوهرة الزرقاء على ان تكون الثانية بكادوقلي.. فشكراً طويلاً وعريضاً وعميقاً.. وشكراً نبيلاً وجميلاً ووسيماً لهلال الجبال وهو يوافق على ما وافق عليه وليسعد الجمهور بمباراة ذات لهب..!

× ما قبل رئاسة محمد الشيخ مدني هو تقريباً ما بعده بعد استقالته فمنصب رئيس المريخ كان قطعة من نار هرب منه من هرب واعتذر عنه الكثيرون وعقدت الاجتماعات وانفضت وتشاور اهل المريخ “وقاموا وقعدوا” وكان ود الشيخ وحده مع هروب جماعي للآخرين.. نعم استقالة محمد الشيخ مدني تعيد المريخ لمربع واحد هذا المربع المليء بالتزامات الديون والتسيير.. وعمليات القسمة والضرب والطرح والجمع التي نجح فيها لحد كبير ود الشيخ استاذ الرياضيات من بعده لن ينجح فيها احد.. وهذا مالزم التنويه..!

× بالمناسبة ذكر محمد الشيخ مدني في اسباب استقالته ان مجلس ادارة النادي لم يكن على قلب رجل واحد.. وان كان هذا حال مجموعة محدودة العدد من الاعضاء فكيف الحال والمريخ العريض مشتت وممزق ومختلف ومبدأ الاتفاق فيه على الاختلاف لا التوافق “وده كلو كوم” والكوم الاكبر يمثله الاعلام الأحمر الذي لا يقبل العجب ولا الصيام في رجب..!

× بدأ التوانسة الحرب النفسية ضد الهلال فالاسافير اخذت تضخم في فريقها وتقلل وتصغر من حجم الهلال وتتنادى لتحشد حشود غير مسبوقة لمباراة الذهاب ما يهمنا ان لاعبي الهلال هم الآن اصحاب خبرة وزلزلة المدرجات اصبحت لهم امر عادي واكثر.. وكل ما هناك سيسد الاولاد “اضان بي طينة واضان بي عجينة” “ويدقو الكفر” ويجوا عايدين وان شاءالله عايدين ومنتصرين باذن الله..!

× والشيء بالشيء يذكر ففي تصريح لرئيس اتحاد العاصمة عبدالحكيم سدار لجريدة الشروق الجزائرية.. قال ما يعنينا ان هذا الفريق “يقصد المريخ” عديم القيمة فاز علينا بالرباعية وهذه نعتبرها ذلة للسوسطارة تأكدوا على حقيقة واحدة سوسطارة جابت عار من الخرطوم وبدنا نرجعو المريخ للخرطوم بعار لا يمحاه التاريخ.. الكلام محول للاعبي المريخ للرفض أو القبول العملي لا النظري “ونحيا ونشوف”..!