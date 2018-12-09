الهلال واسود الجبال في ملحمة الممتاز.. بقلم رمضان احمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

# بروفة تكتيكية للهلال وبجاهزية كبيرة ومعنويات افريقية

# انتهاء أزمة ديارا واللاعب يسبق الهلال الى تونس من بلاده

# جماهير الهلال في مباراة الوداع للابطال قبل التوجه الى تونس

# تحدي جديد للحارس جمال سالم ورهان على الكونغولي في الهجوم

# جيوفاني ورحلة التأقلم والتألق والمنافسة على المستوى المحلي والافريقي

# تثبيت التشكيلة مهم للمدرب والقائد بشة يعود وينسجم مع المجموعة

# المريخ يتاهب لموقعة السوسطارة وطاقم تحكيم إماراتي يضبط المواجهة

# الاتحاد التونسي يؤجل للأفريقي مباراة الديربي ويبرمج له الأسهل قبل مواجهة الهلال

# بوكاجونيور وريفربليت كلاسيكو القرن اليوم من ملعب البرنابيو المدريدي

# الفائز في المباراة يتأهل لكاس الاندية العالمية في الامارات

# العين يفتتح كاس العالم والفوز يقوده لمواجهة الترجي بطل افريقيا

# التعادل الإيجابي بين الهلال والنصر يسيطر على أقوى الديربيات العربية

# شيلسي يسقط السيتي ويشعل الصدارة وليفربول يقفز برباعية وهاتريك للفرعون

# يعود الهلال للممتاز من جديد لمعانقة جماهيره في الجوهرة الزرقاء رغم أنف القرعة بعد موافقة هلال الجبال على اللعب بامدرمان الجوهرة الزرقاء تقديرا لظروف الهلال المشارك افريقيا والذي يتاهب للسفر الى تونس ومواجهة الافريقي الاحد القادم ،بعد أسبوع من هذه الجولة ،

يعود الهلال ونقول دائماً العود احمد لمعانقة جماهيره بعد التأهل الافريقي رايح جاي ، وهي مناسبة تستحق الاحتفاء من قبل الأنصار ودعم الفريق بمعنويات جديدة تاهباً للمواجهة القادمة ،

هلال كادقلي يستحق الشكر والتقدير على تعاونه مع الهلال وفي النهاية مباراة الدورة الثانية ستقام في كادوقلي،

وسيستحق هلال الجبال الشكر لو قدم لنا الفريق تجربة حقيقية للهلال قبل التوجه الى تونس ، برغم ان واقع المباراة وشكل الفريقين او المباراتين يقول ان هلال الجبال خارج ملعبه سيركز على الدفاع والمد الهلالي او الهجومي ، في وقت سيهاجم فيه الافريقي مما يتطلب ترتيبات من الهلال هناك واللعب بدفاع والاعتماد على المرتدات ،

المهم في النهاية قد تكون المباريات تجارية للفريقين بحكم الممتاز وصراع النقاط وقد يتحفنا الفريقين بعرض مميز مع نتيجة وأهداف تعتبر ملح البطولات ،

الهلال اكمل الجاهزية بأكثر من مران من عودة الفريق من مهمة زنزبار ، ما عدا ديارا المتواجد في بلاده بسبب إجراءات الجواز وسيلحق بالبعثة او يسبقها الى تونس مباشرة من مالي ،

المنافسة على أشدها بين الحراس وفي المقدمة جمال سالم حامي العرين في اخر جولتين امام اهلي شندي والجيش الزنزباري في لقاء الرد والحسم وبشباك نظيفة ،ويونس في اهبة الجاهزية ، وما فات على الكثيرين ان يونس كان اكثر احتفاءا بعد تاهل الهلال برغم عدم مشاركته في لقاء الإياب امام الجيش وذهب اكثر من هذا وقام بمعانقة الحارس جمال طويلا وهنأه بالمستوى والفوز وهذه روح طيبة من الحارس يونس ،

مستوى يونس يؤهله ايضا لحراسة العرين ويمكن ان يتم الامر اذا ركز المدرب على حكاية المداورة ،

دفاع الهلال الأكثر ثباتا من خلال المباريات الاخيرة السمؤال وايمانويل وعبداللطيف بويا وفارس ،

وثبات التشكيلة مهم لدواعي الانسجام والدخول في الفورمة باستمرار مع المشاركات

ومن حق المدرب الاحتفاظ بالتشكيلة فالنتائج وعدم اهتزاز شباك الهلال تقول ان الدفاع عند الموعد ولكن هناك اخطاء ولا تخلو منها مباريات ، ويكثر الكلام حول الدفاع والأخطاء والسلبية في فترات من المباراة خاصة الأطراف وعدم دعم الهجوم بالطلعات والعرضيات ،

هناك ايضا مشكلة في التمركز والرقابة في عرضيات الخصم والكورنرات ،

نتمنى العلاج الناجع قبل ان يقع الفأس على الرأس ،

وكذلك الدفاع مطالب بعدم التهور في الانقضاضات وتخليص الكرة خاصة بويا ومن بعده السمؤال ،كم حالة مرت ، بعض الحكام قد لا يمررونها ، فهي حالات تقديرية ،

التركيز مطلوب ويحسب للمدافع النيجيري إيمانويل اللعب بهدوء وإخراج الكرات دائماً لزميل ،

– وسط الهلال غير ثابت وبه حركة كثيرة والخيارات طبعا عدة

البداية في الارتكاز بالشغيل وديارا ونزار والان في غياب ديارا دخول ابوعاقلة وشيبوب ايضا مع نزار ودخول صهيب وخروج ومشاركات بشة الصغير وأحيانا ينزل جيوفاني للوسط حسب طريقة اللعب ،

والان يعود القائد بشة الكبير من خلال انخراطه مع المجموعة ،

نتمنى تثبيت التشكيلة وحسنا تكون هناك خيارات

الشكل والوضع قد يكون ظهر من بعد هذه الجولات الاربعة الرسمية محلياً وافريقيا ويمكن أن تضاف لها مباراة الكلاسيكو مع المريخ وتجربة عجمان ,

يستطيع المدرب ان يقف على المجموعة الأفضل،

الان الهلال يفقد ديارا امام اسود الجبال بعد ان فرض نفسه من خلال المشاركات السابقة ، وحتما سيكون حاضرا امام الافريقي التونسي وأمر مشاركته وجاهزيته يتوقف على التمارين التى سيجريها الفريق في تونس ،

– خط الهجوم هو الاخر غير مستقر برغم مشاركة العناصر باستمرار سواء من البداية او كبدلاء

قد يكون الكونغولي اكثر حظا في المشاركة كاساسي ، ودائما ما يلعب بجواره جيوفاني او الشعلة وأحيانا الثلاثة معا في ظل غياب بشة و الضي وشلش عن المشاركات الاخيرة ،

النجم البرازيلي بدأ او فلنقل وصل مرحلة معقولة من التأقلم والانسجام وبدأ يعطي ويقدم ، بدليل انه سجل عدة اهداف جعلته ينافس على المستوى الافريقي والان المحلي وهو يسجل ويتفوق على مهاجمين اخريين ،

نتمنى ان يحافظ على المستوى ويواصل بنفس الإيقاع والتألق والتهديف .

لحن الختام

# الهلال والافريقي يتاهبان لمباراتهما ذهابا بتونس ، ولكلاهما التزامات محلية ومباريات مؤجلة ،

تاجيل المباريات دفع كل منهما للتراجع في الترتيب ولكن وضع الهلال افضل بحكم انه لعب مباراتين فقط فاز وتعادل ، عكس الافريقي الذي خسر اربع مرات وتعادل مرتين وفاز مرتين ،

كان من المفترض ان يواجه الافريقي اليوم الترجي في الديربي التونسي ولكن الاتحاد اجل هذه المباراة القوية وربما يكون بطالب من الافريقي ومعروف ان الترجي يتصدر وسيمثل في كاس الاندية العالمية بالإمارات ،

الاتحاد برمج للأفريقي مباراته المؤجلة الاخرى امام الشبيبة بالثلاثاء ، بحكم انها اخف ويخوضها الشبيبة على ملعبه بدون جمهور بحكم العقوبات المفروضة عليه،

والمباراة في النهاية ايضا تستحق الاهتمام والمتابعة ،

# اثار خبر الجوهرة الرياضية وتخلف نجم الهلال ديارا بسبب إجراءات استخراج الجواز

وبالامس نشط الهلال واللاعب وتحصل على الجواز الجديد ، وبعد ان اصبح الوقت يمضي وتسهيلا لوصوله لتونس تقرر ان يسافر مباشرة من مالي الى تونس لينتظر الهلال هناك ، وبعدها مشاركته في التمارين ومدى جاهزيته يحدد مشاركته في المباراة من عدمها ،

ديارا وبعد مستوياته الاخيرة خاصة الذهاب امام الجيش الزنزباري وتسجيله هدفا دخل في قلوب الجماهير وأصبح ورقة مهمة في التشكيلة الهلالية ،

# يختتم المريخ اليوم تمارينه واستعداده لمباراة الغد الحاسمة في مواجهة الاتحاد الجزائري في مباراة الرد الحاسمة لتحديد الفريق العربي السابع لربع نهائي كاس زايد للأندية الابطال ،

المريخ تناسي الخروج الافريقي المبكر من التمهيدي وبدأ يركز على التواجد العربي في المحفل الخارجي ،

مشاركة سومانا أصبحت عند يد الجهاز الفني بعد تعافي اللاعب وعودته للتمارين ، بينما تاكد غياب بكري المدينة عن المباراة لتواجده في القاهرة ومواصلة علاجه وخضوعه لعدة جلسات وفحوصات ،

# ستجد اللجنة المنظمة للمسابقات نفسها في مطب كبير وبرمجة ثلاث من مباريات المريخ المؤجلة في الممتاز وذلك لضغط البرمجة وتقارب مباريات الفرق الثلاثة التى سيواجهها المريخ وهي الامل وأهلي مروي وأهلي الخرطوم .

الحالة

# قمة الهلال والنصر ، أقوى ديربي عربي في السعودية انتهت بالتعادل بهدفين لكل في مباراة أوفت بكل المواعيد واستحقت المشاهدة والاشادات

المباراة انتهت تعادلية بهدفين لكل ، بكر الهلال وتقدم مرتين عن طريق نجمه جوميز خلال ال ١٨ دقيقة الاولى من الشوط الاول الذي انتهى هلاليا ، وتالق النصر في الشوط الثاني وسجل ثنائية في زمن وجيز بعد تجاوز الدقيقة ٧٢

أهمية المباراة بدأت مع انطلاقة المباراة والحكم الأرجنتيني الذي أدار نهائي المونديال الأخير تسند له ادارة المباراة ,

الفار كان حاضرا في خمس حالات ، والحكم كان حاضرا وأشهر الكرت الأحمر مع الخواتيم لمحترف الهلال كاريو

التحكيم قدم محاضرة في الحضور والتمركز واللياقة وتطبيق القانون ،،نتمنى ان يستفيد حكامنا ،

والمحترفون كانوا في المستوى ،من قبل الفريقين ، خاصة النصر وتالق الثنائي المغربي نور الدين المرابط وحمد الله ،

النتيجة جعلت الفارق في محله ٣ نقاط لصالح الهلال المتصدر ، وللهلال مباراة مؤجلة ولايزال النصر وصيفا وفي المنافسة

# اليوم تقام المباراة الملغومة كوبا الليبرتادروس بين بوكاجونيور وريفربليت بعد ان انتهى الذهاب تعادليا لايؤثر على النتيجة اذا انتهت تعادلية لان المطلوب الفوز فقط ،والمباراة تقام في ملعب البرنابيو في مدريد ، أقوى كلاسيكو في العالم

احداث عاصفة وشغب أدى لتأجيلها ونقلها من الارجنتين الى اسبانيا

الفائز من المباراة سيتأهل لكاس الاندية العالمية في الامارات التى تنطلق بلقاء العين وبطل اوقيانوسيا ويلنجتون النيوزيلندي

وستكون انطلاقة بطل كوبا ليبرتادروس يوم ٢٨ ديسمبر

ومعروف ان الترجي سيمثل افريقيا في كاس الاندية العالمية وينتظر الفائز من العين وويلنجتون ،

المباراة منقولة على ابوظبي الرياضية وتحظى باهتمام عالمي كبير ومراقبة لنجوم الفريقين والتسجيلات ،

# في الممتاز الانجليزي قفز ليفربول بعد رباعية في بورنموث وهاتريك لمحمد صلاح رفعه لصدارة الهدافين مع مهاجم الارسنال اوباميانج ،مستفيدا من تعثر مانشيستر سيتي امام شيلسي بهدفين دون رد ،

وعادت الانتصارات للمانيو بفوز عريض برباعية مقابل هدف على فولهام ، وفاز الارسنال على هيدرسفيلد بهدف وحيد ،

الان اصبح ليفربول ٤٢ نقطة متصدرا بفارق نقطة عن السيتي ثم توتنهام ٣٦ نقطة بعد حسمه موقعة ليستر سيتي ثم شيلسي والارسنال بنفس الرصيد ٣٤ نقطة

الفوز قفز بالمانيو للمركز السادس ٢٦ نقطة .