شهاب محمد - الخرطوم - واقعة "خوفو الجنسية" أمام البرلمان المصري

الخليج 365:

علق وزير الآثار المصري خالد العناني، الأحد 9 ديسمبر، على واقعة تسلق المصور الدنماركي الأهرامات، وظهور صورة إباحية مع صديقته بالفيلم الذي نشره علي موقع “يوتيوب”.

وقال العناني في حديثه خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان: “الفيلم الذي شاهده المصريون تضمن واقعتين، الأولى تسلق الهرم، وصورة مخلة للآداب، أنا مش متخصص إني أقول إن الصورة الإباحية صح ولا غلط، دا شغل جهات التحقيق”.

وأكد العناني أنه طالب بخبراء لتوضيح مدى صحة الصورة من عدمها، مؤكدا أن النيابة العامة ستعلن لاحقا عن كيفية تمكن المصور الدنماركي وصديقته من صعود الهرم، وأن القضاء هو من سيتخذ العقوبة المناسبة بحق المقصرين.

وأشار العنابي إلى صدمة الوزارة من هذه الواقعة، مؤكدا أن عملية تسلق الإهرامات ممنوعة ومتوعدا المقصرين بأشد العقوبات.

المصدر:rt