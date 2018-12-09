بالفيديو والصور... مصرع طالبة جامعية سعودية بشكل مروع

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصور يوثق حجم الضرر الذي لحق بالسيارتين جراء الحادث المروع.

وأوضحت حسابات إخبارية أن الطالبات "كن في سيارة من نوع فان عندما اصطدمت سيارتهم بأخرى صغيرة على الطريق، ما تسبب بإصابة سائقي المركبتين والطالبات السبع، قبل أن تفارق إحداهن الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها القوية". وفقا لموقع "إرم نيوز".

وأثار الحادث موجة تعاطف واسعة مع الطالبات وعائلاتهن، لاسيما الطالبة المتوفاة، وسط دعوات لافتتاح فروع للكليات الجامعية في مركز "المحاني" وتجنيب الطالبات قطع مسافة تفوق مئتي كيلومتر ذهابا وإيابا بشكل يومي.

يشار إلى أن السعودية تحتل مركزا متقدما في عدد الحوادث المروية المسجلة فيها، والوفيات والإصابات الناجمة عنها، على الرغم من الجهود الرسمية المبذولة لخفض عدد الحوادث اليومية.