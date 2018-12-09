لأول مرة منذ 6 أشهر... مساعدات إنسانية تعبر "نصيب" إلى سوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المكتب في بيان:"كانت أخر عملية لنقل المساعدات من الأردن إلى سوريا وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 2393، يوم 25 يونيو/حزيران، اليوم أطلقت الأمم المتحدة تسليم السلع الأساسية لمرة واحدة لمئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال في سوريا من الأردن".

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وأضاف أنه "تشارك فى عمليات التسليم المتتالية بطريقة إعادة الشحن 6 وكالات تابعة للأمم المتحدة إضافة لمنظمة دولية غير حكومية". وبحسب البيان فإنها "تشمل الاحتياجات الفورية للسوريين الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الطبية وسبل العيش والصرف الصحي".

وأوضح البيان أن "حوالى 369 شاحنة تحمل أكثر من 11.2 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأكثر من 650 ألف شخص ستشارك فى عملية من المقرر أن تستمر أربعة أسابيع، عبر معبر جابر نصيب الحدودي، وتعادل الإمدادات اللازمة لمدة شهر واحد".

وأكد البيان أن المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة تبذل جهودها في جميع أنحاء سوريا، لتوفير المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بـ 13 مليون شخص محتاج، بما في ذلك حوالي 6.2 مليون مشرد داخليا".