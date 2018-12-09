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وزير الخارجية السعودي: ننتظر أن تتخذ قطر الإجراءات المطلوبة منها

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واختتمت اليوم القمة الـ39 لدول ، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وشهدت مشاركة قطر.

© REUTERS / HANDOUT

وقال الجبير: "قادة مجلس التعاون حريصون على تفعيل دور المجلس وأهميته. نتطلع للعمل مع كل الأشقاء من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من المجلس".

وتطرق الجبير للحديث عن قطر، مضيفا " هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون".

وأكمل الجبير " هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون".

وأتم وزير الخارجية السعودي "أعضاء المجلس حريصون على أن لا يكون هناك أي تأثير سلبي للأزمة مع قطر على عمل المجلس، وأي خلافات بين دول الخليج تحل داخل البيت الخليجي".

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