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واختتمت اليوم القمة الـ39 لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وشهدت مشاركة قطر.
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وتطرق الجبير للحديث عن قطر، مضيفا " هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون".
وأكمل الجبير " هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون".
وأتم وزير الخارجية السعودي "أعضاء المجلس حريصون على أن لا يكون هناك أي تأثير سلبي للأزمة مع قطر على عمل المجلس، وأي خلافات بين دول الخليج تحل داخل البيت الخليجي".
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي: ننتظر أن تتخذ قطر الإجراءات المطلوبة منها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .