وفد تركي يتفقد أعمال ترميم سوق قيصرية العثماني بكركوك

كركوك/ الخليج 365

زار وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) والهلال الأحمر التركي، الأحد، سوق "قيصرية" التاريخي وسط مدينة كركوك شمالي العراق، لتفقد أعمال ترميمه.

وضم الوفد التركي مستشار رئيس "تيكا" كامل قولاباشي، ورئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في العراق، أوتكو آق باش.

وقال "قولاباشي"، في كلمة خلال تفقد السوق، إن الزيارة تأتي في إطار إعداد تقرير سيعرضه لاحقًا على رئيس "تيكا" سردار تشام.

وأوضح أنهم يعملون على جرد الخسائر التي لحقت بالسوق التاريخي العثماني.

ولفت قولاباشي إلى أواصر العلاقات التاريخية والقرابة بين تركيا والعراق قوية بما يكفي لعدم انقطاعها.

من جانبه، قال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في العراق أوتكو آق باش، إن مؤسسته ستقدم مساعداتها للأسر العراقية النازحة في كركوك خلال الفترة المقبلة، علاوة على مساعيها في ترميم السوق.

وأضاف أنه أراد الاطلاع على حجم الخسائر في السوق بنفسه، عبر زيارته الحالية.

والجمعة، بدأت "تيكا"، بناءً على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، أعمال ترميم السوق التاريخي.

وفي 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نشب حريق في سوق "قيصرية كركوك" المسقوف، لم يعرف سببه بعد، أتى على أكثر من 400 محل تجاري.

كما أدى إلى تضرر مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمليار دولار موزعة على 67 محلًا للمجوهرات.

و"قيصيرية كركوك" من الأسواق التراثية والتجارية المهمة في المدينة، ويعود إلى منتصف القرن الـ18، ويتميز بمعماره الذي استخدم فيه الحجر الأبيض.

ويقع السوق إلى الجهة الجنوبية الشرقية من قلعة كركوك الشهيرة، ويبعد عنها نحو 10 أمتار.