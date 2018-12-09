الجبير: "لن نسلم مواطنينا" المتهمين بقتل خاشقجي إلى تركيا

قال إن المملكة "منفتحة" على أية أدلة للمساعدة في التحقيقات بتلك القضية

الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 09.12.2018 Riyad

الرياض/ الخليج 365

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، إن بلاده لن تسلم تركيا مواطنيها المتهمين بالتورط في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر الماضي، مؤكدا في القوت ذاته انفتاح بلاده على أية أدلة للمساعدة في التحقيقات بتلك القضية.

جاء ذلك في تصريحات للجبير في المؤتمر الصحفي المنعقد في ختام انعقاد القمة الخليجية 39 بالرياض، والتي استمرت ليوم واحد.

وجدد الجبير رفض المملكة تسليم متهمين بقتل خاشقجي للسلطات التركية، قائلاً "لا نسلم مواطنينا".

وقال إن بلاده "لن تخفي شيئًا وكلما حصلنا على معلومات سنظهرها، كما يحدث في كثير من الجرائم التي يتم فيها التحقيق".

يتبع