انطلاق أعمال المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
انطلقت، مساء الأحد، أعمال المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بتشكيلته الجديدة في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن المفترض أن يلقي عباس كلمة خلال الجلسة، على أن يجري انتخاب أمينا لسر المجلس، ونائبين.
والاستشاري هيئة قيادية في حركة "فتح"، وأعلن عن تشكيله بقرار من المؤتمر العام السادس للحركة في آب/ أغسطس 2009، وتوصيات المجلس غير ملزمة.
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