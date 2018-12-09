شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يستعرض خطة الحزب لأهالي محافظة الشرقية والان مع التفاصيل

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مؤتمرا جماهيريا بمدين صان الحجر، تم خلاله استعراض انجازات الحزب علي المستوي الخدمي والإنساني، خلال الفترة الماضية. بالإضافة إلى إبراز الخطة المستقبلة للحزب، وذلك بحضور عدد من رموز العائلات والقبائل وقيادات الحزب وأعضاء مجلس.

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