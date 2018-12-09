شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق حملة توزيع البطاطين على الأسر الفقيرة لمدة شهر بالفيوم والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، حملة تستمر لمدة شهر لتوزيع الآلاف من البطاطين لتغطية جميع قري ومراكز المحافظة، لمساعدة الأسر الفقيرة في تحمل برودة الشتاء.

حيث تم توزيع اليوم الأول عدد 3000 بطانية بقرى "الخالدية، الجيلاني، عبود، أبوشنب" بمركز أبشوي، بمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية.