شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يفتتح منافذ لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بالبحيرة والان مع التفاصيل

افتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، عدد من منافذ بيع اللحوم والأسماك والسلع التموينية، بأسعار مخفضة بـ"شارع المركز بمدينة أبوالمطامير، أمام المستشفي العام بالنوبارية" وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.